iPhone 8, ön kamerası ile fark yaratacak!

Apple'ın artırılmış gerçeklik için iPhone 8'in kamerasında bir takım iyileştirmeler yapacağı söyleniyordu. Daha sonra ise Apple'ın, yüz tanıma sistemini kullanmak için İsrailli firma olan RealFace'i satın aldığı açıklanmıştı. iPhone 8'in kamera iddialarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Apple analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone 8'in ön kamerası için tahminlerini açıkladı. Ming-Chi Kuo'ya göre; iPhone 8'in ön kamerasında kızıl ötesi algılayacı yer alacak. Sharp imzalı kızılötesi algılayıcı sayesinde Touch ID güvenlik konusunda yerini yüz tanıma sistemine bırakacak.

iPhone 8'in ön kamerasında ayrıca 3D derinlik özelliği yer alacak. iPhone 7 Plus ile gelen Portre moduna benzeyeceği söylenen bu özellik, iPhone 8'in ön kamerası ile kusursuz Selfie fotoğraf çekmeyi sağlayacak.

iPhone 8, oyunlarda devrim yaratacak

iPhone 8'in ön kamera özellikleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Apple'ın yine daha önce satın almış olduğu PrimeSense firmasının teknolojilerine iPhone 8'de yer vermesi bekleniyor. PrimeSense'in teknolojisi sayesinde mobil oyunlar yeni bir boyut kazanacak.

iPhone 8 için hazırlanan oyunlarda PrimeSense özelliği sayesinde karakterlerin yüzlerini kendi yüzünüz ile değiştirebileceksiniz. Ayrıca bu özelliğin arttırılmış gerçeklik için büyük kolaylık sağlayacağı söyleniyor.