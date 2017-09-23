iPhone 8 parçalarına ayrıldı!

Akıllı telefonları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanlarını belirleyen iFixit ekibi, şimdi de Apple'ın çiçeği burnunda telefonu iPhone 8'i konuk etti.

iPhone 8'i parçalarına ayıran iFixit, Apple'ın bu yıl sunduğu kablosuz şarj özelliğinin kullanılmasını sağlayan parçayı, su geçirmezlik için kullanılan parçaları ve iPhone 8'in donanım parçalarını gözler önüne seriyor.

iFixit ekibi iPhone 8'in tamir edilebilirlik puanına ise 10 üzerinden 6 veriyor. iFixit'in vermiş olduğu 6 puanı ortalamanın üstünde demek. Ancak bu skoru iPhone X'in göremeyeceğini belirtelim. Apple çalışanlarına dağıtılan iPhone X'in onarım yönergeleri, telefonun çok zor içinin açılıp tamir edileceğini gösteriyor.

İlerleyen sayfalardan iPhone 8'in içine göz atabilirsiniz.