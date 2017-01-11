iPhone 8, paslanmaz çelik çerçeve ile geliyor

Apple iPhone modellerinin yapı malzemesi değişiyor. iPhone 8, paslanmaz çelik çerçeve ile geliyor

11/01/2017 12:30

Apple'ın yeni nesil iPhone'unun, geleneksel CNC işleme çerçeve yerine paslanmaz çelik dövme çerçeve ile geleceği söyleniyor. Bileşen siparişlerinin ise Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) ve ABD merkezli Jabil arasında paylaşılması gündemde.

Yeni nesil iPhone'un konvansiyonel alüminyum arka kapak tasarımından vazgeçmesi bekleniyor. Adı iPhone 8 olması beklenen telefonun, arka ve ön kısmı cam kaplama ve çerçevesi metal olan yeni bir tasarım kabul edilecek. Metal çerçeve, sağlamlığını artırmak, maliyetleri azaltmak ve üretim süresini kısaltmak için dövme işlemi kullanılarak paslanmaz çelikten imal edilecek.

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Apple, daha önce de iPhone 4 modelinde, Foxconn ve Jabil tarafından sağlanan paslanmaz çelik bir çerçeve kullanmıştı.

Üst seviye tedarik zincirindeki kaynaklar, dövme işleminin maliyetinin mevcut yekpare CNC makine prosesine göre% 30-50 daha düşük ve kalite kontrolünün daha istikrarlı olduğunu söylüyor. Yeni tasarımın Apple'ın mevcut şasi tedarikçileri olan Catcher Technology ve Casetek'teki işlemleri etkileyip etkilemeyeceğine gelince, kaynaklar Apple'ın bu üreticilere dahili yapısal parçalar için sipariş vermeye devam edeceğini ve paslanmaz çelik kaplamanın da, daha da arıtılması gerektiğini belirtti.

Apple, yeni nesil iPhone'u üretmek için yakın zamanda Wistron'u da, Foxconn ve Pegatron Technology'ye ekledi. iPhone 8’in üretimini bu üç fabrika üstlenecek.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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