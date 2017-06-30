iPhone 8, perakende kutusu içinde görüntülendi

Apple’ın olay olması beklenen akıllı telefonu iPhone 8 hakkında sızıntı bilgiler ve görseller gelmeye devam ediyor. Sızıntılarla popüler olmuş kullanıcısı Benjamin Geskin, Twitter üzerinden, sözde iPhone 8’in prototipi olduğunu iddia ettiği görüntüler yayınladı ancak, görüntülerin iPhone 8’e ait olmadığı iddia ediliyor.

İlginçtir ki, kutu içindeki iPhone, geleneksel bir iPhone 7'ye benzeyen ekran koruyucunun arkasında maskeleniyor. Ancak, ekran koruyucuyu kaldırdıktan sonra, iddia edilen iPhone 8 tasarımı ortaya çıkıyor.Ancak bu iPhone 8 sızıntısından şüphelenmek için birkaç neden var. Tasarım gördüğümüz diğer sızıntıların çoğundan farklı.

Bu paylaşımın ardından, yine yaptığı sızıntılar ile popüler olmuş @OnLeaks, bu görseldeki telefonun iPhone 8’in prototipi olmadığı ve iPhone 8 klonu olduğunu iddia ettiği bir tweet attı.

@OnLeaks attığı tweette, ”bu telefon muhtemelen Çinli bir iPhone 8 klonuna ait” dedi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.