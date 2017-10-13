iPhone 8 Plus kamerası 9000 $'lık bir kameraya karşı!

Yeni iPhone 8 Plus'ın kamerası en çok öne çıkan yeniliklerden biri. Haliyle en iyi akıllı telefon kameraları ile karşılaştırılarak kameranın ne kadar iyi olduğu test ediliyor. Ancak, yeni iPhone'un kamera karşılaştırması şimdi de 9,000$ değerindeki orta format kamera Hasselblad X1D dijital yapıldı.

51 megapiksel resim dosyalarını üreten bir Hasselblad kamera ile 12 megapiksel görüntü dosyaları üreten iPhone arasında bir karşılaştırma yapmak tamamen adil olmayabilir ancak, bunun nasıl olduğunu görmek isteriz.

Aşağıda kamera özelliklerini inceleyebileceği iPhone 8 Plus ve Hasselblad X1D kameranın karşılaştırma görüntülerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Hasselblad X1D özelliklleri

Kompakt, ayna içermeyen, orta format fotoğraf makinesi olan ilk dijital kamera. Orta format görüntü sensörü, normal bir DSLR fotoğraf makinesinin iki katına eşittir. Bu, daha keskin fotoğraflar sunmasına izin verir.

51 megapiksel fotoğraf oluşturuyor.

Hasselblad, Hasselblad X1D'nin yüksek çözünürlük özelliklerine uyacak şekilde tamamen yeni bir dört otomatik odaklama lensi seti hazırladı. Bunlar ayrı ayrı satılır ve 2,695 Dolar'dan 4,495 Dolar fiyat aralığına sahiptir.

Yüksek çözünürlüklü bir LCD ekran, ayarları değiştirmek için dokunmatik kontrol sunar.

iPhone 8 Plus kamera özellikleri

Apple'ın yeni A11 Bionic çipini içeriyor ve özel bir görüntü sinyali işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon kamerası. Bu özellik, düşük ışıklı durumlarda yüksek kaliteli fotoğraflar ve daha iyi piksel işlemeyi sağlar.

12 megapiksellik fotoğraflar oluşturur.

İki lensi var: geniş açı ve telefoto.

Portre aydınlatması: iPhone'un portre modunda yeni bir özelliği var.