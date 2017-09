iPhone 8 Plus ile iPhone 7 Plus hız testinde kozlarını paylaştı! Apple'ın çiçeği burnunda telefonu iPhone 8 Plus ile iPhone 7 Plus hız testinde kozlarını paylaştı. Bu videoyu iPhone 7 Plus'tan iPhone 8 Plus'a geçmek isteyenler mutlaka izlemeli.

Teknoloji Mobil iPhone 8 Plus ile iPhone 7 Plus hız testinde kozlarını paylaştı! 22/09/2017 10:45 Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modeli ile karşımıza çıkmıştı. iPhone 7'nin tasarımını iyileştirerek arka yüzeyi komple camla kaplayan Apple, yaklaşık 5 yıldır aynı telefon diyebileceğimiz iPhone 8'i duyurmuş ve bu durum hiç kimseyi rahatsız etmemişti. Daha önce HTC'nin tasarım tekrarlamasına düşmesinden dolayı tasarım şeflerinin istifaya zorlandığına şahitlik etmemize rağmen, Apple marka isminden dolayı dış basın dahil olmak üzere eleştirilere hiç maruz kalmadı. Apple A11 Bionic yonga seti ile dünyanın en hızlı telefonu olan iPhone 8 Plus ile serinin bir önceki telefonu olan Apple A10 Fusion yonga setli iPhone 7 Plus, kozlarını hız testinde paylaştı. Uygulama açılış hızları ve indirme hızlarında kozlarını paylaşan iPhone modellerinden, iPhone 8 Plus bir tık önde yer alıyor. Geekbench testinde ise iPhone 8 Plus'ın, iPhone 7 Plus'ı neredeyse ikiye katladığını belirtelim.