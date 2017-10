iPhone 8 Plus inceleme (Video) iPhone 8 Plus incelemesi ile karşınızdayız. Bakalım iPhone 8 Plus bizlere neler sunuyor? İşte iPhone 8 Plus incelemesi.

Teknoloji Inceleme iPhone 8 Plus inceleme (Video) 30/10/2017 14:15 Apple'ın çiçeği burnunda telefonu iPhone 8 Plus'ı inceliyoruz. iPhone 8 Plus inceleme videomuzda telefonun teknik özelliklerine ve kullanıcılara sunmuş olduğu yeniliklere değiniyoruz. Apple A11 Bionic yonga seti ve Portre moduna gelen yeni fotoğraf modları ile ön plana çıkan iPhone 8 Plus, serinin bir önceki modeli iPhone 7 Plus'a göre bir takım artılar barındırıyor. Peki, bu artılar neler? iPhone 8 Plus modelinde artık kablosuz şarj yer alıyor. Marka farketmeksizin kablosuz şarj aksesuarlarınız ile iPhone 8 Plus'ı direkt şarj edebiliyorsunuz. iPhone 8 Plus'ın en çok sevilen yanı ise tasarımı oldu. iPhone 4s ile sükse yapan cam arka yüzey, iPhone 8 Plus ile tekrar geliyor. Göze oldukça hoş görünen bu arka yüzey, özellikle gümüş renk seçeneğinde daha da albenili duruyor. iPhone 8 Plus'ta bulunduğunuz ortam ışığına göre renkleri doğru vermeyi sağlayan True Tone destekli ekran yer alıyor. Telefonda ayrıca yavaş senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flash ve kamera yer alıyor. Yavaş senkron özelliği sayesinde flaş patladığı zaman artık sadece öndeki nesne değil komple ortam aydınlatılıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri iPhone 8 Plus inceleme videosu ile baş başa bırakalım. iPhone 8 Plus inceleme