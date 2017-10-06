iPhone 8 Plus, Note7 gibi geri çağırılabilir!

Samsung, geçtiğimiz yıl batarya patlamalarından dolayı Note7 faciası yaşamış ve piyasadaki Note7 modellerini geri çağırmak zorunda kalmıştı. Başarılı bir kriz yönetimi uygulayan Güney Koreli devin kaderini şimdi Cupertinolu Apple yaşayabilir. Apple'ın çiçeği burnunda telefonu iPhone 8 Plus, geçtiğimiz günlerde batarya şişme ve bu şişme sonucu kasanın açılma sorunu ile gündeme gelmişti.

Bu sorunun nadir olarak ortaya çıktığı düşünülüyordu. Ancak üst üste gelen haberler ile iki hafta içerisinde toplamda 5 tane iPhone 8 Plus'ın bataryasının şiştiği ve kasının ayrıldığı ortaya çıktı. Kablosuz şarj teknolojisine 2017 yılında daha anca geçebilen Apple'ın, batarya bölümünde bir hata yaptığı düşünülüyor.

Konuyla ilgili Apple'ın ağzını iki haftadır bıçak açmıyor. Ancak aktarılan bilgilere göre bataryası şişen iPhone 8 Plus modellerinin değişimi Apple tarafından sağlanmış durumda. Bakalım iPhone 8 Plus'ın başına gelen batarya şişme sorunu ilerleyen süreçte artıp, Apple'ın başına dert olacak mı?