iPhone 8 Plus şarj olurken patladı!

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, Tayvan dahil dünya çapında çeşitli pazarlarda 22 Eylül tarihinden beri satın alınabilir durumda. İlk raporlar telefonda arama yaparken çatırtı sorunu olduğunu ortaya koymuştu ve Apple bu sorun için yakın zamanda bir yazılım düzeltmesi yayınlayacak. iPhone 8 ikilisinin başka büyük bir problemi olmamıştı. Ancak, Tayvan'daki kullanıcılar iPhone 8 Plus'u satın almak için çok heyecanlı olmayabilir. Çünkü Tayvan'daki medya tarafından iPhone 8 Plus patlamasıyla ilgili bir haber yer alıyor.

Tayvan medyasına göre Taichung Şehrinden Wu adlı bir kadın, 64 GB iPhone 8 Plus modelinin altın renkli versiyonunu 23 Eylül'de satın almıştı. Telefon, şarj olduğu sırada patladı ve Salı günü öğleden sonraya kadar iyi çalışıyordu.

Kadın iPhone 8 Plus akıllı telefonunu orijinal şarj cihazını kullanarak şarj etmeye başladı. Raporlar, mobil cihazın yalnızca 3 dakika içinde patladığını iddia ediyor. Aşağıdaki resimler, patlamanın telefonun ekran panelini gövdeden ayırdığını gösteriyor.

Raporlar, kadının iPhone 4'ten bu yana bir iPhone kullanıcısı olduğunu ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ortaya koyuyor. Tayvanlı medya, patlayan iPhone 8 Plus'ın soruşturma için fabrikaya gönderildiğini de iddia etti.