iPhone 8 Plus gerçek testlerde Galaxy Note 8'e yenildi

En yeni iPhone 8 Plus'ın ilk gerçek testi burada ve yeni telefonların çeşitli testlerde sahip olduğu büyük avantaj, gerçek uygulamaları kullanırken mevcut değil gibi görünüyor.

İlk testler, A11 Bionic işlemcisi ile yeni iPhone 8 Plus’ın oldukça güçlü olduğunu gösterdi. Samsung Galaxy Note 8’i bile geride bıraktı ve herkes Apple'ın piyasadaki en iyi telefonu ürettiğini söylemek için acele etti.

Öte yandan, testlerle ilgili sorun, gerçek hayatta olanları bu cihazlarla doğru bir şekilde tasvir etmemesidir. Ayrıca, şirketlerin küçük optimizasyonlar yapmaları ile karşılaştırma testlerinin daha iyi çalışması da oldukça mümkündür. Etik olmayabilir, ancak bu daha önce yapılmıştı.

Yapay kıyaslamalar, donanımın ham gücünü göstermeyi amaçlıyor ancak, insanların cihazlarıyla yaptıklarını hesaba katmıyorlar. PhoneBuff'tan gelen testler, insanların telefonlarla nasıl etkileşim kuracağını gösterdikleri için önemlidir.

Aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi kurulum oldukça basittir. Belirli bir sırayla bir dizi uygulama başlatılır ve bazı işlemler test boyunca yapılır.

iPhone 8 Plus testin ilk kısmını birinci konumda bitirirken, önümüzdeki birkaç saniye ile bu avantajı kaybetti, çünkü çoklu görev tamamıyla çalışmıyor. Uygulamalardan bazıları gerektiği gibi devam etmedi ve Galaxy Note 8 testi önce bitirdi.

Muhtemelen, Galaxy Note 8'in 6GB RAM'a sahip olması bu test sırasında çok yardımcı oldu.