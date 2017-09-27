iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 düşme testinde karşı karşıya!

Apple, bu ay düzenlediği büyük etkinlikte, iPhone 8'i, iPhone 8 Plus'ı ve iPhone X'i tanıttığında, telefonların inşasında kullanılan cam tasarımın, bir akıllı telefonda kullanılabilecek en güçlü cam olduğunu iddia etmişti. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı.

Profesyonel düşme testi makinesi kullanılan yepyeni bir testte, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'deki camın şimdiye kadarki en güçlü cam olduğu iddiası sadece dramatik değil aynı zamanda samimiyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Apple'ın yeni 2017 iPhone serisinin cam tasarımı gerçekten güçlü olabilir. Hatta Apple'ın bu ayın başlarında sahnelediği gibi bakır içeren bir tabaka bile olabilirler. Ancak bu telefonların akıllı telefonlarda kullanılabilecek en güçlü cam içerdiği doğru değil.

YouTuber PhoneBuff, önemli bir akıllı telefon tanıtıldığında kullandığı profesyonel düşüş testi makinesi ile yaptığı düşme testini yayınladı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın piyasaya sürüldüğü şu zamanlarda yayınlanan videoda, düşme testi Galaxy Note 8 ile birlikte yapılarak hangisinin daha sağlam olduğu sorusunun cevabı arandı.

Aşağıdaki videoyu izleyerek, hangisinin daha sağlam olduğuna siz karar verebilirsiniz.