iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8: Video sabitleme karşılaştırması

Apple iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Not 8 video sabitleme karşılaştırmasında buluştu.

28/09/2017 10:00

Ezeli rakipler Apple iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8’in video sabitleme açısından hangisinin daha iyi olduğunu görmek için  test yapıldı.

Her iki telefonda arka kısımdageniş açılı bir kamera ve 2x optik yakınlaştırmaya izin veren ve "telefoto" olarak adlandırılan bir lens ile bir çift kamera sistemi ile geliyor. Her ikisinde de ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahipken, Note 8'in ikincil tele objektifi de OIS'ye sahip.

İşte tam kamera özellikleri:

KameraÖzellikleri

Apple 
iPhone 8 Plus

Samsung 
Galaxy Note 8

Arka Kamera 1

12MP

12MP

Açıklık

f / 1.8

f / 1.7

Odak uzaklığı

28 mm

26 mm

Optik Görüntü 
Sabitleme

Evet

Evet

Arka Kamera 2

12MP

12MP

açıklık

f / 2.8

f / 2,4

Odak uzaklığı

56 mm

52 mm

Optik Görüntü 
Sabitleme

Yok hayır

Evet

Eğer her iki telefonun kamera performansını merak ediyorsanız, sonraki sayfalarda Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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