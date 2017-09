iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8: Video sabitleme karşılaştırması Apple iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Not 8 video sabitleme karşılaştırmasında buluştu.

Teknoloji Mobil / iOS iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8: Video sabitleme karşılaştırması 28/09/2017 10:00 Ezeli rakipler Apple iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8’in video sabitleme açısından hangisinin daha iyi olduğunu görmek için test yapıldı. Her iki telefonda arka kısımdageniş açılı bir kamera ve 2x optik yakınlaştırmaya izin veren ve "telefoto" olarak adlandırılan bir lens ile bir çift kamera sistemi ile geliyor. Her ikisinde de ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahipken, Note 8'in ikincil tele objektifi de OIS'ye sahip. İşte tam kamera özellikleri: KameraÖzellikleri Apple

iPhone 8 Plus Samsung

Galaxy Note 8 Arka Kamera 1 12MP 12MP Açıklık f / 1.8 f / 1.7 Odak uzaklığı 28 mm 26 mm Optik Görüntü

Sabitleme Evet Evet Arka Kamera 2 12MP 12MP açıklık f / 2.8 f / 2,4 Odak uzaklığı 56 mm 52 mm Optik Görüntü

Sabitleme Yok hayır Evet Eğer her iki telefonun kamera performansını merak ediyorsanız, sonraki sayfalarda Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.