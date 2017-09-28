iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8: Video sabitleme karşılaştırması

Ezeli rakipler Apple iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8’in video sabitleme açısından hangisinin daha iyi olduğunu görmek için test yapıldı.
Her iki telefonda arka kısımdageniş açılı bir kamera ve 2x optik yakınlaştırmaya izin veren ve "telefoto" olarak adlandırılan bir lens ile bir çift kamera sistemi ile geliyor. Her ikisinde de ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahipken, Note 8'in ikincil tele objektifi de OIS'ye sahip.
İşte tam kamera özellikleri:
|
KameraÖzellikleri
|
Apple
|
Samsung
|
Arka Kamera 1
|
12MP
|
12MP
|
Açıklık
|
f / 1.8
|
f / 1.7
|
Odak uzaklığı
|
28 mm
|
26 mm
|
Optik Görüntü
|
Evet
|
Evet
|
Arka Kamera 2
|
12MP
|
12MP
|
açıklık
|
f / 2.8
|
f / 2,4
|
Odak uzaklığı
|
56 mm
|
52 mm
|
Optik Görüntü
|
Yok hayır
|
Evet
Eğer her iki telefonun kamera performansını merak ediyorsanız, sonraki sayfalarda Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR