iPhone 8 Plus ve Pixel 2 XL hız testinde kapışıyor (Video)

Pixel'in performansı her geçen yıl biraz daha artsa da, en iyi Qualcomm yonga setleri bile son zamanlarda Apple'ın işlemcisi ile karşılaştırıldığında solgunlaşıyor. Bugün, Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus arasındaki ilk hız testi hayata geçti ve sonuçlar oldukça ilginç.

Qualcomm'un Snapdragon 835 hızlı bir yonga setidir, ancak birkaç hafta önce karşılaştırma testlerinde ortaya çıktığı gibi, Apple'ın yeni A11 Bionic yongasetine karşı düşük kalıyor. Tüm bu güç iOS'un hafif olmasından kaynaklanıyor ve Apple'ın en son telefonu Pixel'i hız testinde yok etmedi ancak sonuçlar birbirine yakın.

Düşme testleri ve hız testleri ile tanınan PhoneBuff,Pixel 2 ve iPhone 8 Plus'a çeşitli uygulamalarla hız testi yaptı .Snapchat, Facebook, Photoshop Express, oyunlar, Spotify, Netflix ve benzeri popüler uygulamalar, her iki telefonda da kronometreler arka planda olacak şekilde ard arda açıldı.

Birinci örnek, her telefonun her bir uygulamada ne kadar hızlı açılıp başlayabileceğini test ediyor ve ardından her uygulamada hızlı bir işlem gerçekleştirip ardından diğerine geçiyor. Açıkçası, bu günlük olarak yapacağınız bir şey değil, ancak bu test, uygulamalarınızın bunları kullanmanız için ne kadar hızlı hazır olduğunu test etmenin iyi bir yoludur. Burada, Pixel başta hafif bir başlangıç ​​yapsa ve ilk birkaç adımı yakalasa da, Facebook, Photoshop Express ve oyunlar gibi uygulamalar da çekişmeyi kaybediyor.

Aşağıda her iki telefon arasında geçen hız testini izleyebilirsiniz.