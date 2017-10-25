iPhone 8 Plus ve Pixel 2 XL kamera karşılaştırması

Apple'ın iPhone 8 Plus ve Google'ın Pixel 2 XLakıllı telefonları kamera karşılaştırmasında kozlarını paylaşıyor.

25/10/2017 17:00

Küçük bir akıllı kamera lensinin, daha büyük ve daha ağır özel kameralar kadar iyi fotoğraflar çekebilmesi oldukça şaşırtıcı.

Apple'ın iPhone 8 Plus ve Google'ın Pixel 2 XL harika fotoğraflar çekiyorlar. Daha önce hiç olmadığı kadar, akıllı telefon kameraları ile pahalı DSLR kameralar arasındaki boşluğu kapatıyorlar. 

Bununla birlikte, her akıllı telefonun kamerasının arkasındaki şirketlerin, fotoğrafların nasıl görünmesi gerektiğine dair kendi felsefeleri var. Beğendiğiniz şirketin felsefesine karar vermek gerçekten size kalmış. 

Aşağıda ve sonraki sayfalarda her iki telefon ile çekilmiş fotoğrafları ve karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

iPhone  8 Plus

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Google Pixel 2 XL

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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