iPhone 8 Plus'ın hızlı şarjı hayal kırıklığı! (Video)

Yeni iPhone 8'in en önemli özelliklerinden biri de, Android cihazlarda uzun süredir bulunan ancak, Apple'ın telefonlarına yeni eklediği hızlı şarj özelliğidir.

Şirket, 12 Eylül tanıtım etkinliğinde, yeni iPhone'ların hızlı şarj sistemi hakkında fazla konuşmasa da, özellikle iPhone'ların şarj edilmesi uzun sürdüğü için bunun kullanıcılar açısından büyük önem taşıdığı açık.

Yine de, XEETECHCARE YouTube kanalında yayınlanan bir video, iPhone 8 Plus'ın hızlı şarj özelliği konusunda heyecanlanmanın hiçbir nedeni olmadığını gösteriyor. Çünkü bu özellik aslında iPhone 7 Plus'daki standart şarjdan daha yavaş.

iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus

Temel olarak, iPhone 8'de hızlı şarj işlemi yalnızca Apple 29W USB-C güç adaptörü ve USB-C ile Lightning kablosu ile sağlanıyor. Başka bir deyişle, mutlaka iPhone 8'in daha hızlı şarj etmesine izin veren yerleşik bir donanım değil, ancak bu işlemle ilgilenen güç adaptörü kendisidir.

Aşağıdaki videoda, hızlı şarjlı iPhone 8 Plus’ı, yukarıda belirtilen adaptör ve kabloyu kullanarak tam olarak şarj etmek için 2 saat 10 dakika gerekliyken, iPhone 7 Plus hızlı şarj olmadan ancak aynı ekipman ile sadece 1 saat 59 dakika içinde şarj oldu.

Bu, iPhone 7 Plus'ın iPhone 8 Plus'dan daha büyük bir pille sahip olmasına rağmen daha hızlı bir şekilde şarj edildiğini gösteriyor.

Peki, iPhone 8 Plus'da hızlı bir şarj sistemi var mı? Var, ancak Apple "hızlı" sözcüğü açıkça farklı bir anlam taşıyor. Samsung Galaxy S8 Plus, 3500 mAh büyük piline rağmen, 1 saat 42 dakikada hızlı şarj ile tam şarj oluyor.