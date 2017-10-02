iPhone 8 Plus'ın yeni portre özellikleri göz kamaştırıyor!

Apple, iPhone 7 görünümlü ancak donanım açısından selefine göre daha hızlı olan iPhone 8 modeli ile geçtiğimiz ay karşımıza çıkmıştı. Türkiye'de henüz resmi olarak satışa sunulmayan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kamera özellikleri ile büyük beğeni toplamıştı.

Karşılaştırma yapanlar iPhone 7 ile iPhone 8 kamerası arasında fark göremese de; iPhone 8'in çekmiş olduğu fotoğraflardaki renk yoğunluğu ve kontrast ile DxOMark'ın da dediği gibi en iyi mobil kameranın iPhone 8'de olduğunu gösteriyor. Çift kamera kurulumu ile gelen iPhone 8 Plus'a, yeni portre modları da eklendi.

iPhone 8 Plus'ın yeni portre modları, DSLR kalitesinde fotoğraflar çekmenizi kolaylaştırıyor. Ancak henüz Beta aşamasında olan bu yeni modların pek stabil çalışmadığını belirtelim. Beta sürecinden çıkınca isminden çokça söz ettirecek olan yeni portre modları için Apple bugün reklam yayınladı. iPhone 8 Plus reklamında, yeni portre modunun neler yapabileceğine değiniliyor.