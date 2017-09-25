Apple'ın çok sağlam dediği iPhone 8'in sağlamlık testi!

Geçen hafta iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sevkiyatları başladı. Her iki akıllı telefon, geçen yılki iPhone 7 ve 7 Plus'a kıyasla çok sayıda geliştirilmiş özellik taşıyor. Örneğin, metal unibody tasarımı yerine iPhone 8 ikilisinin metal ve cam kombinasyonu var. JerryRigEverything, dayanıklılığını değerlendirmek için iPhone 8'de birkaç test gerçekleştirdi.

Apple'a göre, iPhone 8 ve 8 Plus akıllı telefonlar en dayanıklı cama sahip. Çizik testi sırasında, iPhone 8'in ekranı, Mohs Sertlik Ölçeğine göre 7. seviye üzerinde çizikler gerçekleşti. Bu, iPhone 8'in ön camının dayanıklılığının Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve iPhone 7 gibi diğer amiral gemileri ile paralellik taşıdığını göstermektedir. Ancak, ön camı mikro aşınmalardan korumak için ekran koruyucusu kullanılması önerilir.

Touch ID sensörünü barındıran Ana Ekran düğmesi ve 7 megapiksel çözünürlüklü selfie kamera ön camın altına yerleştirilmiş. Dolayısıyla, kolayca çizilme ihtimalleri düşüktür. Arka kamera da çizilmeye karşı dayanıklıdır. Apple logosu ve iPhone metni arka camın altına yerleştirildiğinden, kullanımdan dolayı yıpranmazlar.

Aşağıda yapılan testi izleyebilirsiniz.