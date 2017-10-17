Apple, iPhone 8'i tanıtmakla hata yapmış olabilir!

Pazarlama konusunda oldukça başarılı bir firma olan Apple, bu yıl büyük bir hata yapıp iPhone 8 ve iPhone X modellerini aynı anda duyurdu. iPhone 7'ye göre çok faklı bir özellik sunmayan iPhone 8, yine 4 yıllık kasanın makyajlanmış hali ile satışa sunulmuştu.

Apple'ın büyük bir hata yaptığı ve iPhone 8'i hiç duyurmaması gerektiği tezi, bugün KeyBanc Capital Markets'in raporu ile doğrulandı.

KeyBanc Capital Markets, iPhone 8'in satış rakamlarının düşük olduğunu, iPhone almak isteyenlerin iPhone X'i beklediği veya düşen fiyatı ile cazip olan iPhone 7'ye yöneldiğini raporlar ile gözler önüne serdi. Açıklanan raporlar, Apple'ın büyük bir hata yaptığını gösteriyor.

iPhone 8'in 999 dolarlık fiyatına rağmen ilgi odağı olan iPhone X'in yanında hiç şansı yok. Bir de iPhone 7'nin fiyatının düştüğünü göz önünde bulundursak, iPhone 8 almak için zerre neden bulunmuyor. Bakalım Apple seneye nasıl bir politika izleyecek?