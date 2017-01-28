iPhone 8, sensörlere devrimci bir yaklaşım getirebilir

Şimdiye kadar gelen raporlara göre Apple, bu yıl üç iPhone modeli duyuracak. Apple’ın iPhone’un onuncu yıl anısına yeni telefonlarında yüksek ve yenilikçi özelliklere yer verecek.

Reuters’un haberine göre STMicroelectronics, perşembe günü 2016 sonuçları yayınladı ve şirketin oldukça iyi telefon ve araba parçası satışları yaptığı açıklandı. Avrupa'nın en büyük üçüncü yarı iletken şirketi olan STM, tesis kapasitesini artırmayı planladığını da belirtti. Bununla birlikte şirketin geliri artacak ve bunun nedeninin Apple olduğu söyleniyor.

STM, isim belirtmeden yılın ikinci yarısında "önemli gelirler" oluşturabilen bir müşteri ile anlaşma imzaladığını söyledi. Analistler, şirketin Apple olduğunu ve STM'nin Apple'ın 2016 amiral gemisi olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da bulunan bir bileşen de dahil olmak üzere, iPhone 8'in parçalarını tedarik edeceğini düşünüyorlar.

Bunun yanısıra Chipworks, gelen Apple telefonun ön tarafındaki kamera için ToF denen doğru telemetre sağlayacak bir tür yakınlık sensörü olacağını doğruladı. ToF algılayıcılarını kullanan tek şirket Apple değil. Geçen yıl Huawei P9, LG G5 ve Moto Z Force da dahil olmak üzere rakiplerin sattığı üst düzey akıllı telefonların birçoğunda STM'nin ToF teknolojisi var. Ancak tek fark, diğer şirketlerin ToF'u yalnızca yakınlık sensörleri yerine aralık bulma amacıyla kullanmalarıdır.

Analistler, Apple'ın bu tür ToF sensörlerinin bir tedarikçisi olarak STM ile anlaşmasını bekliyorlar. Ayrıca, Avrupalı ​​şirketin iPhone 8 için yeni bir ürün yapabileceğini de belirttiler.

Şu anda, STM ile çalışılıp çalışılmayacağı kesin belli değil. Ancak yeni bir rapor, yeni iPhone'un yüz / hareket tanıma sisteminin yeni bir teknoloji içerdiğini söyledi. Cowen and Company analisti Timothy Arcuri’ye göre bu özellik yeni bir lazer sensörü ve ön kameraya yakın monte edilmiş kızılötesi sensör tarafından desteklenecek.