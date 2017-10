iPhone 8 Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple, çiçeği burnunda telefonları olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı 20 Ekim tarihinden itibaren Apple Store'da resmi olarak satışa sunacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bugün ise Turkcell, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için ön sipariş başlattı. Turkcell sayesinde iPhone 8 Türkiye fiyatı da ortaya çıktı.

iPhone 8 Türkiye fiyatı cep yakıyor!

iPhone 8 Türkiye fiyatı 4.149 TL, iPhone 8 Plus Türkiye fiyatı ise 4.699 TL olarak belirlendi. Bu fiyatların 64 GB baz model olduğunu belirtelim. Turkcell'in ön siparişe açtığı iPhone 8'in fiyatlarında değişikliğin olmayacağı düşünülüyor. Şu an itibari ile Apple Store'da iPhone 7'nin 3.299 TL'ye iPhone 7 Plus'ın ise 3.999 TL'ye satıldığını belirtelim.

iPhone 8 için beklenen fiyat 3.999 TL ve iPhone 8 Plus için ise 4.299 TL idi. Ancak yükselen dolar kuru, bu beklentileri boşa çıkardı ve iPhone 8'in Türkiye fiyatında 200 TL ile 400 TL arasında bir artış yaşandı. Son olarak bu fiyatların Turkcell'e ait olduğunu Apple Store'da farklı fiyatların uygulanabileceğini belirtelim.