iPhone 8 Türkiye satış tarihi açıklandı!

iPhone 8 Türkiye satış tarihi açıklandı. İşte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye satış tarihi.

03/10/2017 12:15

Amerika'da geçtiğimiz ay satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın bugün Türkiye çıkış tarihi açıklandı. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye çıkış tarihi olarak takvimler 20 Ekim'i gösteriyor. 20 Ekim'de Apple Store ve diğer mağazalarda satışa sunulacak olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

iPhone 8 çıkış tarihi ve fiyatı

Tahminlere göre iPhone 8 64 GB modeli 3.999 TL, iPhone 8 Plus 64 GB modeli ise 4.399 TL'den satışa sunulacak. Bu fiyatların henüz tahmini fiyat olduğunu daha da yukarı fiyatlarda satılabileceğini belirtelim. Merakla beklenen iPhone X'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı maalesef açıklanmadı.

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Apple A11 Bionic işlemcisi ile Notebook işlemcilerinden daha hızlı olan iPhone 8, son ana ekran tuşuna ve Touch ID'ye sahip olan iPhone modeli olarak tarihe geçecek. Uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile gelen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, bakalım ülkemizde iPhone 7 gibi ilgi görecek mi?

    Yazar: Ender Öztürk

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