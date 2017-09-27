iPhone 8 ve Galaxy Note 8 kamera karşılaştırması

Telefon pazarındaki en büyük firmalar olan Samsung ve Apple, en güçlü akıllı telefonlarını yeni özellikleri ile tanıttılar.

Samsung, 2016 yılının başında Galaxy S7'yi piyasaya sunduğundan beri kamera konusunda en üst sırada yer alıyor. Fakat iPhone 8 Plus inanılmaz bir izlenim bıraktı. Ancak yine de Apple'ın iPhone 8 Plus modelinin daha iyi fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Samsung'un yeni gözdesi Galaxy Note 8 de oldukça iddialı bir kamera ile geldi.

Peki hangisinin kamerası daha iyi? iPhone 8 Plus mı, Galaxy Note 8 mi? Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Bussines Insider sitesinin hazırladığı kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

iPhone 8 Plus

Galaxy Note 8