iPhone 8 ve Galaxy S8 ortak bir özelliğe sahip olacak

2017’nin en çok merakla beklenen akıllı telefonları arasında Apple’ın iPhone 8 modeli ve Samsung’un Galaxy S8 modeli yer alıyor. Yeni gelen bilgiler, iPhone 8 ve Galaxy S8’in ortak bir özelliğinin olacağını gösteriyor. IP68 suya dayanıklılık sertifikası!

Sony, yıllardır çoğu akıllı telefonlarında toza ve suya dayanıklılık özelliğini kullandı. Son yıllarda diğer üreticiler de amiral gemisi telefonlarını suya dayanıklı üretmeye başladılar. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, beş metre derinlikteki suda yarım saate kadar dayanabileceğini gösteren IP68 sertifikaya sahip.

Yine geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, üç metreye kadar yarım saat dayanabileceği anlamına gelen IP67 sertifikasına sahip. Ayrıca bunlar suya dayanıklı ilk iPhone’lar oldu.

Bununla birlikte Apple, bu yıl iPhone'un 10. yıldönümünü kutluyor ve iddialara göre bu nedenle büyük yenilikler sunacak. Bu yenilikler arasında "uçtan uca" olacağı söylenen özel bir OLED ekran da yer alıyor. Normal model yükseltmeleri için ise 2017 iPhone'un, IP68 sertifikasına sahip olacağı iddia ediliyor.

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy S8 modellerinin de, Galaxy S7 modelleri gibi IP68 sertifikasına sahip olması bekleniyor. Apple’ın 10. Yıl nedeniyle, Samsung’un ise Galaxy Note 7 fiyaskosu nedeniyle yeni modellerde yüksek özelliklere ve yeniliklere yer vermesi bekleniyor. Bu yüzden 2017 yılında bizi büyük sürprizler bekliyor olabilir.