iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus kamera karşılaştırması Apple iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus kameraları arasında ne fark var?

Teknoloji Mobil / iOS iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus kamera karşılaştırması 12/10/2017 14:50 iPhone 8 Plus'ın şimdiye kadar bir iPhone'da yer alan en iyi kameraya sahip olduğunu inkar edemeyiz. Her şeyden önce, en yeni ve en büyük iPhone modelinde Apple, bir önceki modele göre hem donanım, hem de yazılım özelliklerini iyileştirdi. Peki gerçek anlamda neler değişti? iPhone 8’de bulunan kamera, iPhone 7'deki kameradan çarpıcı derecede daha mı iyi yoksa ikisi arasındaki marjinal boşluk mu? Gerçekten kalite farkı var mı? Bunların cevaplarını aşağıda ve sonraki sayfalarımızda iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus kamera karşılaştırmasını inceleyerek bulabilirsiniz. Sahne 1 iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus