iPhone 8 ve iPhone 8 Plus özelliklerini gösteren reklam filmi!

Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için yeni bir reklam filmi yayınladı. Reklam filminde telefonların tasarımının yanı sıra, suya dayanıklılığı ve kamerasına dikkat çekilmiş.

Bunların yanı sıra, 4.7-inç iPhone 8 ve 5.5-inç iPhone 8 Plus’ın gösterildiği reklamda, telefonların yeni kablosuz şarj özelliğine de değinilmiş. Qi platformunu kullananherhangi bir kablosuz şarj cihazı şu an çalışacak olsa da, reklam bize AirPower matının ve yazılımının 2018 yılının başında ayrı olarak mevcut olacağını söylüyor.

Reklam aynı zamanda Apple'ın portre aydınlatması özelliğini de gösteriyor. Portre aydınlatma özelliği, bir portre üzerinde arka planı kaldırma yeteneğine sahip ve daha dramatik görünmesini sağlıyor. Aslında bu özellik, fotoğraf çekilirken bir fotoğrafın aydınlatmasını değiştirmek için çalışır. Bu, Instagram gibi uygulamalar üzerinde çekildikten sonra bir resme eklediğiniz filtrelerden farklılık gösteriyor.

Aşağıda yayınlanan reklam filmini izleyebilirsiniz.