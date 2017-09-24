iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kutusunuda neler var?

Apple iPhone 8 ve 8 Plus tanıtıldı ancak henüz Türkiye’de satışı başlamadı. Türkiye’de satışa sunulana kadar kutu içeriğini merak eden kullanıcılar, Phone Arena sitesinin hazırladığı kutu açılış videosunu izleyebilir. Apple'ın ana iPhone'larının perakende kutularına hangi aksesuarları ve ekstraları eklediğini bilmek istiyorsanız, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Kutuda, bulacaklarınız:

iPhone 8 veya 8 Plus

Duvar şarj cihazı

Lightning kablosu

Lightning konektörlü EarPods kulaklık

SIM ejektör aracı

Apple logosu çıkartmaları

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