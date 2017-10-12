iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türk Telekom'da!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 Ekim tarihinde Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.

12/10/2017 13:10

Türk Telekom, Apple'ın yeni gözdesi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini mağazalarında satacağını duyurdu. 20 Ekim tarihinde resmi olarak Türkiye'ye gelecek olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, aynı tarihte Türk Telekom mağazalarında satışa sunulmuş olacak.

Türk Telekom, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahibi olmak isteyenler için; internet sitesi üzerinden 13 Ekim tarihinden itibaren ön kayıt imkanı sunacak. iPhone 8'in henüz Türkiye fiyatı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre iPhone 8, 3.999 TL'den, iPhone 8 Plus ise 4.399 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak.

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Apple A11 Bionic işlemcisi ile Notebook işlemcilerinden daha hızlı olan iPhone 8, son ana ekran tuşuna ve Touch ID'ye sahip olan iPhone modeli olarak tarihe geçecek. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek. 

    Yazar: Ender Öztürk

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