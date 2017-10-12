iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türk Telekom'da!

Türk Telekom, Apple'ın yeni gözdesi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini mağazalarında satacağını duyurdu. 20 Ekim tarihinde resmi olarak Türkiye'ye gelecek olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, aynı tarihte Türk Telekom mağazalarında satışa sunulmuş olacak.

Türk Telekom, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus sahibi olmak isteyenler için; internet sitesi üzerinden 13 Ekim tarihinden itibaren ön kayıt imkanı sunacak. iPhone 8'in henüz Türkiye fiyatı bilinmiyor. Ancak tahminlere göre iPhone 8, 3.999 TL'den, iPhone 8 Plus ise 4.399 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunulacak.

Apple A11 Bionic işlemcisi ile Notebook işlemcilerinden daha hızlı olan iPhone 8, son ana ekran tuşuna ve Touch ID'ye sahip olan iPhone modeli olarak tarihe geçecek. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek.