iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de ön siparişe sunuldu

Apple’ın 12 Eylül akşamı tanıtımını yaptığı iPhone 8, iPhone 8 Plus, n11’de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. Bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip yeni iPhone’lar, n11’de ön siparişe açıldı. Tasarım ve donanım açısından göz alıcı özelliklerle gelen yeni akıllı telefonlar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle de her segmentten kullanıcıya hitap ediyor.

HD ekran ve A11 Bionic çipe sahip olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kablosuz şarj özelliği ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. 4,7 inç ve 5,5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunan bu cihazlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkıyor

Kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlanan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı satın almak için, n11.com’daki ön sipariş sayfasını kullanabilirsiniz.