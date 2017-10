iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de satışa sunuldu!

Cupertinolu teknoloji devi Apple, bugün söz verdiği gibi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı Türkiye'de resmi olarak satışa sundu. iPhone 8 64 GB fiyatı 4.199 TL, iPhone 8 256 GB fiyatı 4.999 TL, iPhone 8 Plus 64 GB fiyatı 4.799 TL ve iPhone 8 Plus 256 GB fiyatı ise 5.599 TL olarak belirlendi.

Apple Store, perakende mağazalar ve operatörler tarafından satılan iPhone 8, bir önceki nesil iPhone 7'ye göre çok az farklılıklar içeriyor. Bu farklılıklar arasında; bulunduğunuz ortam ışığına göre renkleri doğru vermeyi sağlayan True Tone destekli ekran, Apple A11 Bionic yonga seti, kablosuz şarj, yavaş senkron özelliğine sahip dört LED’li True Tone Flash ve kamera yer alıyor.

iPhone 8'in çıkmasıyla birlikte iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın fiyatlarının düştüğünü belirtelim. Eğer bir iPhone 7 sahibiyseniz; bir sonraki nesil iPhone'a geçmeniz için geçerli bir sebep bulunmadığını belirtelim. Telefon yenilemeyi düşünüyorsanız, Ocak 2018 gibi Türkiye'de satışa sunulacağını tahmin ettiğimiz iPhone X'i beklemeniz daha mantıklı olacak.