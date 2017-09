iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın pili çok küçük!

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, daha önceki nesil iPhone'lara göre daha küçük pillerle geliyor ve özellikle iPhone 8 Plus, şimdiye kadar bir Plus boyutlu iPhone'da kullanılan en küçük pil ile birlikte geliyor. Bu bilgiler, Çin regülatörü TENAA'dan onay alan iPhone'ların bir listesi ile ortaya çıktı.

İlginçtir ki Apple, iPhone 8 ve 8 Plus'ın pil süresinin önceki iPhone'lar ile aynı süreceğini ve bunun muhtemelen daha verimli Apple A11 Bionic çipten kaynaklanacağını söylüyor.

İşte yeni ortaya çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus pil boyutları:

iPhone 8 : 1821 mAh

iPhone 7 : 1960 mAh

iPhone 6S : 1715 mAh

iPhone 6 : 1810 mAh

iPhone 8 Plus : 2675 mAh

iPhone 7 Plus : 2900 mAh

iPhone 6s Plus : 2750 mAh

iPhone 6 Plus : 2915 mAh

Peki bu küçük pil boyutlarının nedeni nedir? Bu daha ince bir telefon yapmak için bir girişim mi? Daha fazla yer kaplayan yeni cam arka ve kablosuz şarj mı? Bunu tahmin edemiyoruz ancak, azaltılmış pil boyutları bir gerçek.

Listenin onayladığı bir diğer merak uyandırıcı ayrıntı, iki yeni iPhone'daki RAM miktarı. Buna göre, iPhone 8'de 2GB RAM ve iPhone 8 Plus'da 3GB RAM bulunuyor.

Bu, 4GB veya 6GB'lık RAM ile gelen en üst seviye Android telefonların RAM miktarından çok uzak ancak, Apple'ın iOS'unun, kaynakları kullanma konusunda biraz daha iyi olduğunu unutmayın.