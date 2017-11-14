iPhone 8 ve iPhone X için hızlı kablosuz şarj desteği geliyor!

Apple, rakiplerinin yıllardır kullanmış olduğu kablosu şarj ve hızlı şarj desteğine, iPhone 8/8 Plus ve iPhone X modellerinde yer vermişti. Ancak iPhone 8/8 Plus ve Türkiye'de 6.099 TL'ye satılan iPhone X'i hızlı şarj etmek için adaptör ve kabloya 370 TL ödemeniz ve ayrıca hızlı şarj matını da ayrıca satın almanız gerekiyor.

Cupertinolu teknoloji devi, bugün yayınladığı iOS 11.2 Beta 3 güncellemesi ile 7.5W kablosuz şarj matlarına da destek vermeye başladı.

Yani artık iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X, kablosuz şarj matında hızlı olarak şarj olabiliyor. Qi standartlarına ve hızlı şarj desteğine sahip bir kablosuz şarj matına sahipseniz, iOS 11.2 Beta 3 ile iPhone'unuzu kablosuz olarak hızlı şarj edebileceksiniz.

Aralık ayının sonlarına doğru herkese sunulmasını beklediğimiz iOS 11.2 güncellemesi ile 7.5W desteği daha stabil bir şekilde çalışacaktır. Hızlı şarj destekli kablosuz şarj matlarının 70 TL ila 150 TL seviyesinde olduğunu ancak aşağıdaki görseldeki Apple kablosuz matın Amerika'da 199 dolara Türkiye'de ise 799 TL seviyesinde satılacağını belirtelim.