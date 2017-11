iPhone 8 ve iPhone X satışları nasıl gidiyor?

Apple şimdiye kadar ilk kez böyle kısa bir sürede üç yeni iPhone başlattı. KGI Analisti olan Ming-Chi Kuo, iPhone X ve iPhone 8 Plus'ın popülaritesi göz önüne alındığında, iPhone 8'in üretiminde % 50-60'lık bir düşüş yaşandığını öngörüyor.

Bu sabah yeni bir yatırımcı notunda, Kuo, iPhone X üretiminin bu çeyrekte 25 ila 27 milyon adede ulaşacağını ve 22 milyon ila 24 milyon arasında satış yapabileceğini belirtti. iPhone X'in büyük talebi olumsuz bir şekilde iPhone 8'i etkileyecek ve ilk beklenenden daha az satabileceğini öngörüyor.

Geçen hafta yayınlanan Canalys verilerine göre, iPhone 8 Plus, iPhone 8'den fazla sattı ve ilk kez bir Plus varyantı tek çeyrekte küçük modelden daha fazla sattı. Apple, genellikle model bazında gönderilen birim sayısını açıklamıyor ancak Tim Cook, iPhone 8 Plus'ın "herhangi bir Plus modeline göre hızlı başladığını ve bunun da biraz sürpriz olduğunu söyledi.

iPhone X talebinden bahseden Kuo, üretimin son çeyreğe göre bu çeyrekte % 35-45 artıracağını ve güçlü iPhone X talebinin 2018'e kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Potansiyel kullanıcılar iPhone X'i satın almaya başladıklarında, ana menü düğmesinin yokluğu ve yeni hareket tabanlı arayüz gibi iPhone X'i çevreleyen endişeleri ortadan kaldıracak ve satışları aşamalı olarak artıracaktır.