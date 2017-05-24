iPhone 8 videoda göründü!

Apple, yıl sonu düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtacak. iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve halk arasında iPhone 8 olarak bilinen aslında iPhone Edition ismini alacak olan modeller hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor.

iPhone Edition (iPhone 8) için yayınlanan ekran görüntülerinin ardından bugün de Dummy yani iPhone 8'in maketine ait bir video YouTube'a servis edildi. Tasarımsal açıdan bir facia olan iPhone Edition'ın son halinin böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Sözde iPhone 8 bu tasarımı ile çıkışını gerçekleştirirse, rakibi Galaxy S8 karşısında ağır bir yenilgi alacaktır. Dikey konumlandırılmış ikili kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusunun arkada yer alması, tasarımda yapılan amatörlüğü bu videoda bir kez daha gözler önüne seriyor.