iPhone 8 yeni bir özelliğe sahip olabilir, işte o özellik!

Cowen ve Company tarafından çarşamba günü müşterilere dağıtılan bir araştırma notuna göre, Apple'ın bir sonraki iPhone modeli "yüz/hareket tanıma biçimini" içerebilir. Bu araştırma notunda, Apple'ın eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone'uyla ilgili yeni ayrıntılar yer alıyor.

Cowen ve Company analisti Timothy Arcuri, iPhone 8’in yeni bir lazer sensörü ve ön kameranın yakınına monte edilmiş bir kızıl ötesi algılayıcı tarafından desteklenen bazı yüz/hareket tanıma özelliklerini içerdiğini ve beklendiği gibi nihayet kablosuz şarj özelliğini de bünyesinde barındıracağını söylüyor.

Şimdiye kadar derinlik sensörünün yeni bir türünün yaklaşmakta olan iPhone'da olacağı yönünde ciddi bir söylenti bulunmadı ancak, mantıklı görünüyor. Apple, 2013 yılında kızılötesi algılayıcı bir şirket olan Primesense'i satın aldı. Yeni bir tür sensör, Apple'ın gelecek iPhone modellerine gerçeklik özelliklerini eklemesi için kritik öneme sahip.

Apple CEO'su Tim Cook, geçen yıl, birkaç kez yaptığı konuşmada artırılmış gerçeklik teknolojisi konusunda şirketin ilgisinden bahsetmişti. Apple, iPhone'un kamerasına bu teknolojiyi entegre ettiği zaman ilk olarak yüz tanıma için kullanılacak.

Arcuri ve ekibi Apple'ın tedarik zincirinden bulgularına göre alan çalışması yaptı. Ortaya çıkardıkları bilgilerin çoğu, iPhone 8 hakkındaki güncel söylentilerden oluşuyor.

Bu bilgiler aşağıdaki gibi:

* "Üç modelle zengin özelliklere sahip bir lansman" Mevcut 4.7 ve 5.5 inçlik modellerin yanı sıra yeni bir 5,8 inçlik iPhone.

* 5.8-inç iPhone, daha az güç kullanan ve daha derin siyahlar üreten bir OLED ekrana sahip olacak.

* 5.8-inç model "kavisli" tasarıma sahip olacak ve Touch ID parmak izi sensörünü "camın altında ve etkin ekran alanında" entegre edilecek.