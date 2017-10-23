iPhone 8 yerine Galaxy S7 alın!

Kar amacı gütmeyen Consumer Reports dergisi, okuyuculara tarafsız öneriler sunuyor. Akıllı telefon endüstrisine en yeni bakışında dergi, okuyucularının 2016 Samsung Galaxy S7 akıllı telefonu yeni Apple iPhone 8'in yerine satın almasını önerdi. Ve geçen yılki Galaxy modeli iPhone 8'in üstündeyken, aynı yıl tanıtılan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri de üstlerde yer aldı.



Consumer Reports, Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+'a 81 puan verdi. Apple iPhone 8 ve Galaxy S7 her ikisi de 80 puan aldı. Buna rağmen dergide, akıllı telefon alıcılarının eski Galaxy S7'yi markasını, daha uzun pil ömrü ve daha iyi çağrı kalitesi nedeniyle yeni iPhone 8'e göre tercih etmelerini söyledi. Consumer Reports, Apple iPhone 8'in ardından Samsung Galaxy Note 8 ve LG G6'yı listeledi. Son iki cihaza da 80 puan verildi.



Apple iPhone 8'e karşı bu tepki yeni bir iPhone için tipik bir durum değil. Bazı potansiyel alıcılar bir karar vermeden önce Apple iPhone X'i kontrol etmeyi bekliyorlar ve bu nedenle, bazı iPhone 8 alımları o ana kadar ertelenebilir.