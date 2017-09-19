iPhone 8 yerine iPhone X almak için 7 neden!

Apple geçen hafta iPhone 8, iPhone 8 Plus ve ileri teknoloji iPhone X olmak üzere üç yeni iPhone'unu duyurdu.

Bu üç telefon sırasıyla 699 $, 799 $ ve 999 $ fiyat etiketi ile başlıyor.

iPhone 8, iPhone X ile hemen hemen aynı özelliklerin birçoğuyla geldiğini ve iPhone X'e neden daha fazla para ödeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz

iPhone 8, kesinlikle iPhone X'den daha uygun fiyatlıdır ancak, iPhone 8'i seçerseniz, iPhone X üzerinde bulunan bazı benzersiz deneyimleri kaçıracaksınız.

iPhone 8 ile iPhone X arasındaki farklılıkları aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

1. iPhone X daha büyük bir ekrana sahiptir.

iPhone 8 ve 8 Plus'da sırasıyla 4.7 ve 5.5 inç ekranlar bulunuyor. iPhone X telefonun tüm yüzünü neredeyse kapsayan 5,8 inç büyük bir ekrana sahip.