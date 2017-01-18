Apple'ın rakipleri iPhone 8 için şimdiden endişeli

Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 8’in OLED ekran özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Bu özellik bir iPhone’da ilk olacak ancak, tanınmış akıllı telefon üreticilerinin bir çoğu, amiral gemisi akıllı telefonlarında OLED ekranı birkaç yıldır zaten kullanıyor.

Ancak daha önce de söylediğimiz gibi iPhone, yeni mobil trendleri belirleme konusunda önemli olan tek telefon olma özelliği taşıyor. Ve iPhone 8’in OLED ekran söylentileri, bazı Apple rakiplerinin OLED ekranı fikrini daha da güçlendirecek görünüyor.

Digitimes kaynaklarına göre, Apple'ın Çin merkezli rakiplerinden bazıları, Apple’ın OLED ekran talebinden dolayı, tedarikçilerin acele etmelerinden kaynaklı kalitesiz ve yetersiz ekran sorunu olmasından endişe duyuyorlar.

Raporlara göre Samsung, bu yıl Apple'ın ana OLED ekran sağlayıcısı olacak ancak, Samsung bile gelecekteki Apple talebini karşılayamayacak. Apple’ın, OLED ekranlı iPhone 8 ve LCD ekranlara sahip iki iPhone 7s versiyonu da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iPhone modeli başlatacağı söyleniyor.

Aynı isimsiz kaynaklar, LCD ekran talebinin bu yıl olacağını ve ana akıllı telefon modellerinin ekran boyutunun 5-inçten 5.5 / 5.7-inç ekranlara doğru ilerleyeceğini söylüyor. Raporda ayrıca, hafıza ürünleri ve optik algılama cihazları da dahil olmak üzere ekranlar için diğer anahtar bileşenlerin bu yıl sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Bunun nedeni, Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden gelen benzer, güçlü talep.