iPhone 8'de Ana Ekran düğmesi olacak mı?

Apple‘ın sıradaki iPhone modeli iPhone 8 hakkında bilgi ve söylentiler gelmeye devam ediyor. Apple akıllı telefonun teknik özellikleri hakkında birçok sızıntı gerçekleşti. Bunlardan en yeni söylentilerden biri de iPhone 8'in önünde Ana Sayfa düğmesinin bulunmaması oldu.

KGI Güvenlik analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 8'deki fiziksel Ana Ekran düğmesini kaldırma planlarının ayrıntılarını içeren bir araştırma raporu yayınladı. Analist, Ana Ekran düğmesi yerine ekranın içine gömülü bir parmak baskı sensörü olacağını ima etti.

Bu yeni açıklama öncesinde, bir sonraki nesil iPhone'un, fiziksel Ana Ekran düğmesinin varlığını imkansız kılacak olan söylentilerden biri de ince çerçeveli kenardan kenara ekran tasarımı idi. Bu daha önce biliniyordu, ancak analist yeni Ana Sayfa düğmesinin nasıl olacağına ilişkin ayrıntıları vermeye devam etti.

Apple'ın mevcut "ekran altı" kapasitif parmak izi tanıma teknolojisi, telefonun tam ekran, düğme içermeyen tasarıma sahip olması durumunda yer almayacak. Bunun yerine, kimlik okuyucunun optik ID teknolojisi gerektiren "panel altı" kurulumuna geçmesi gerekecek. Bu durumda, optik sensörlerin esnek OLED panelleri ile uyumlu olması gerekiyor.

Buna ek olarak, kimlik tespiti için kullanıcıların yüzlerini tarayacak yüz izleme sensörü de olabilir. Rapora göre bu özelliğinin, Ana Ekran düğmesinde yerleşik olması gereken parmak izi ID teknolojisinin yerini alacak. Ancak analist, iki teknolojinin de cihaz üzerinde kullanılabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi.