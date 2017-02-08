iPhone 8'de bulamayacağınız heyecan verici 5 Galaxy S8 özelliği

2017'de yüzlerce yeni akıllı telefon dünya çapında piyasaya sürülecek. En azından 100 doların altındaki pazarlara yönelik düşük kaliteli akıllı telefonlardan, en sevdiğiniz büyük akıllı telefon şirketlerinden yüksek özellikli amiral gemisi telefonlara kadar tüm modeller olacak.

Ancak, 2017'de kaç telefonun piyasaya sürüldüğü önemli değil, çünkü teknoloji hayranlarının gerçekten heyecanla bekledikleri sadece bir avuç cihaz olacak. Bunların içinde de en çok merakla beklenen akıllı telefonların Samsung Galaxy S8 ve Apple iPhone 8 olduğunu söyleyebiliriz.

2017'de Samsung, yılın ilk yarısında iki farklı Galaxy S8 telefonu yayınlayacak. Apple yeni iPhone 8'i eylül ayında açıklayacak ve iPhone 7s ile iPhone 7s Plus yanında tanıtacağı söylentileri var. Bu cihazların hiçbiri henüz resmi değil, fakat güvenilir kaynaklardan gelen sızıntı ve raporlar sayesinde çok sayıda önemli ayrıntıyı zaten biliyoruz.

Bu yazımızda, Samsung'un Galaxy S8 ile gelecek olan, ancak iPhone 8'de olmayacak beş heyecan verici özelliğin listesini sunacağız. Sonraki sayfalarda bu özellikleri inceleyebilirsiniz.