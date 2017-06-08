iPhone 8'e karşı Galaxy Note 8 atılımı

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini piyasaya çıkardığı andan itibaren bir sonraki amiral gemisi için söylentileri gelmeye başladı. Galaxy Note 8'in çift kamera kurulumu ile geleceği ve 6.3 inç büyüklüğünde uçtan uca ekran özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte, Note 8 gerçekten 6.3 inç ekrana sahipse ve Samsung'un şu anki amiral gemileri ile piyasaya sürülen 9:18.5 en-boy oranını muhafaza ediyorsa, Galaxy S8+'dan ayırt edecek çok şey olmayacak. Samsung, Note 8'i daha ilgi çekici yapmak için, özellikle de cihazın Galaxy S amiral gemileri ile aynı türde Infinity Display ile birlikte geleceği yönünde söylenti bulunduğunu düşünürsek, bir çok ilave özellik paketi ekleyebilir.

Özellikle son söylentilere göre Samsung, Ağustos ayı sonlarında yeni Galaxy Note'u piyasaya çıkarmayı planlıyor. Şirket, önemli rakibine karşı yarışta bir miktar avantaja sahip olmak için yeni iPhone 8'den önce Galaxy Note 8’i tanıtacak.

Genellikle Samsung, yeni Note modellerini tüketici elektroniğiyle ilgili en büyük duyuru alanlarından biri olan IFA'da tanıtıyor. Bu yıl, bu fuar 1 Eylül'de başlayacak ve bu nedenle Güney Koreli teknoloji devinin resmi olarak Galaxy Note 8'i bir ya da iki gün önce açıklaması ve tüketicilere IFA'da deneyim kazandırması bekleniyor.

Peki sizce Galaxy Note 8, iPhone 8 karşısında başarılı olabilir mi?