iPhone 8 kanlı canlı karşınızda (Video)

Apple, Eylül ayında iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8 modellerini tanıtacak. iOS 11 ile kesinleşen tamamen ekran tasarımı ile gelecek olan iPhone 8, dikine konumlandırılmış çift arka kamera kurulumu ile AR teknolojilerinde yeni bir devri başlatacak.

Her gün bir yenisinin eklendiği iPhone 8 sızıntısına bugün bir video eşlik ediyor. iPhone 8'in kasasının yer aldığı videoda, telefonun son tasarımı ve boyuları hakkında bilgiler de paylaşılıyor. Videoda yer alan bilgilere göre iPhone 8; 143.5 x 71 x 7.5mm boyutlarında olacak.

iPhone 8, ayrıca 5.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Ancak ekran kasa oranından dolayı, cihazın büyüklüğü iPhone Plus modellerinden bile küçük olacak. Merakla beklenen iPhone 8'in yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.