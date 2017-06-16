iPhone 8'i gösteren video yayınlandı

Apple iPhone 8'i gösteren bir video yayınlandı.

16/06/2017 16:20

Apple’ın merakla beklenen akıllı telefonu iPhone 8’e ait olduğu iddia edilen bir video yayınlandı. Videodaki iPhone 8, şimdiye kadar gelen iddiaları doğrular nitelikte ancak, arkada yer alan Apple logosu altında parmak izi tarayıcı var gibi görünüyor. Bu da telefonun ekrana entegre parmak izi tarayıcı ile geleceği iddialarını çürütüyor.

Bu videonun resmi olmadığını ve görüntüdeki telefonun sahte olabileceğini unutmayalım.

Aşağıda @Slashleaks tarafından yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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