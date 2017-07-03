iPhone 8'i gösteren yeni bir video yayınlandı

Apple, iPhone da dahil olmak üzere yeni ürünlerle ilgili CIA benzeri gizlilikleri ile meşhur oldu ve şirket, yaklaşmakta olan iPhone 8 gibi büyük sürümlerden önce sızıntıları önlemek için her zaman mücadele etti.

Fakat bu sefer sızıntı kaynakları inanılmaz işler çıkardılar ve Eylül ayında gelecek olan Apple’ın 10 yıldönümü iPhone'u hakkında neredeyse her şey biliniyor. Ancak buna rağmen, Apple bu konuda tek bir kelime bile etmedi.

Ve bugün, YouTuber EverythingApplePro tarafından yayınlanan bir uygulamalı video sayesinde cihaza daha yakından bakıyoruz. Videodaki cihaz kılıf üretimi için tasarlanmış prototip bir model.

Bu videoyu izleyerek öğrendiğimiz en önemli şey, son birkaç ayda görülen sızıntıların çoğunun doğru olması. Bu, iPhone 8'in gerçekten de parmak izi sensörünü entegre etmesi muhtemel bir OLED ekranına sahip olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda ön kamerası, yüz ve iris tanıma kamerası için üstte bir algılayıcı çubuk da var.

Telefonun arka yüzünde metal bir iPhone logosu ve cam gövde varmış gibi görünüyor. Bu da Apple'ın kablosuz şarj özelliğine yer vereceğini gösteriyor olabilir. Bu özelliğin, iPhone'da oldukça uzun süre bulunması gerektiği yönünde söylentiler dolaşmıştı, bu nedenle Eylül 2017 modeli kablosuz şarj özelliği ile gelebilir.

Ayrıca, mevcut iPhone 7 ile yan yana karşılaştırma, iPhone 8'in biraz daha büyük olacağını gösteriyor ancak dar çerçeveler sayesinde oldukça büyük bir ekran sunacak.