iPhone 8'in batarya skandalı büyüyor!

Hızlı şarj teknolojisine iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile 2017 yılında geçiş yapan Apple, yıllardır kullanılan bir sistem olmasına rağmen hızlı şarjı telefonuna düzgün bir şekilde yerleştirelememiş gibi görünüyor. Batarya şişmesinden dolayı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri, kasasından ayrılmış ve basına 4-5 tane bu tip haber yansımıştı.

Bugün yayınlanan yeni raporlar; en az yedi adet iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın batarya şişmesinden dolayı kasasından ayrıldığını gözler önüne seriyor. Kanada, Çin, Yunanistan, Japonya ve Hong Kong'da raporlanan bu olaylar, şimdilik ciddi sorun teşkil etmiyor.

Ancak kapalı kutu iPhone 8'lerden iki tanesi, kutusundan kasasından ayrılmış şekilde çıktığını belirtelim. iPhone 8'in bataryas hücrelerini Samsung'un ürettiğinin altını çizelim. Şimdilik Apple tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Bakalım Cupertinolu devin kaderi Samsung gibi mi olacak?