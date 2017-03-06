iPhone 8'in ekranı hakkında ilk sızıntılar geldi!

Apple'ın yıl sonuna doğru tanıtacağı iPhone 8 modelinin ekran özelliklerine dair ilk bilgiler geldi. iPhone 8 ekran konusunda rakiplerine taş çıkartacağa benziyor.

06/03/2017 08:30

Apple, Nikkei Asian'a göre; 5.8 inç OLED ekranlı ve LCD ekranlı toplamda üç yeni iPhone modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu söylentilerle birkaç kez daha duyduğumuz halde, Japon web sitesi Nikkei Asian, daha önce Apple'ın 2017'de 5.8 inç değil 5 inçlik bir iPhone satışa sunacağını söylemişti. Ancak bugün raporlarda bir değişiklik yapıldı.

Nikkei Asian'a göre 5.8 inç'lik iPhone'un ekran kasa oranı nihayet uzun süreden sonra modern çağa ayak uydurabilecek. Raporda ayrıca Home tuşunun kaldırlacağı ve sanal tuşların kullanılmaya başlanacağı söyleniyor. Diğer iPhone modellerinin ise 4.7 inç ve 5.5 inç boyutlarında olacağı yine aynı raporda yer alıyor. Ancak bu modellerde LCD ekrana yer verilecek.

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Bazı raporlar, Touch ID'nin tamamen IRIS, yüz tanıma veya hatta ultrason gibi biyometrik teknolojilerle değiştirilebileceğini öne sürmüş olsa da, Apple dokunmatik ekranın altına gömülü bir parmak izi sensörü için bir patent hazırladığını utunmamak gerekli.

 

    Yazar: Ender Öztürk

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