iPhone 8'in sızıntılara dayalı en net tasarımı

Geçtiğimiz birkaç haftadır çok sayıda iPhone 8 sızıntısı gördük ve çoğunluğu arkada dikey bir kamera bulunan, ön ve arka cam tasarım işaret ediyor. Ayrıca bir retina tarayıcısı, alt dokunmatik çubuk, ön 3D kamera, artırılmış gerçeklik desteği ve IP67 sertifikasına sahip telefonun çift kamera özelliğine sahip olacağı yönünde söylentiler var.

En etkileyici şey ise alttaki dokunmatik çubuk ve iyileştirmek için kullanılabilecek yol. Apple'ın bunu nasıl uygulayacağını görmek ilginç olurdu. İşte tüm bu sızıntıları takiben bir konsept oluşturuldu ve eğer bu söylentiler doğruysa, iPhone 8 nasıl görüneceğini bu görüntüler ile anlayabiliriz..

Özelliklerine gelince iPhone 8'in, 5.8inç FHD 3D dokunmatik AMOLED ekran, ekrana entegre parmak izi tarayıcı, 4GB RAM ve dört çekirdekli Apple A11 yonga seti ile güçlendirilmesi bekleniyor. Kamera özelliklerinde ise arkadaki 12MP çift kamera modülünü artıracak ve arka kameranın bir retina tarayıcı eşliğinde 7MP'ye çıkması bekleniyor. Gövde yapısı safir kristal cam ve çelik çerçeve ile yapılırken, cihaz IP67 sertifikalı su ve toz geçirmez olacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda konsept tasarımını görsellerle inceleyebileceğiniz iPhone 8'in son sayfada videosunu izleyebilirsiniz.