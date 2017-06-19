iPhone 8'in tasarımı ekran koruyucu ile ortaya çıktı!

Apple'ın, Eylül ayında 3 farklı iPhone modeli ile karşımıza çıkacağı artık kesinleşti. iPhone 7s ve 7s Plus modellerinin yanında 10. yıla özel iPhone yani iPhone 8 modeli ile karşımıza çıkacak olan Apple, bu yıl da sızıntılara engel olamadı ve yeni iPhone'un tasarımını aylar öncesinden sızdırdı.

iPhone 8 sızıntıları ilk başta sahte olarak algılanmış ancak üst üste aynı tasarımı taşıyan sızıntıların gelmesi, iPhone 8'in tasarımını tamamen gözler önüne sermişti. Bugün bir sızıntı da iPhone 8'in ekran koruyucusu ile gelendi.

Telefon aksesuarları satan MobileFun, mağazasında Olixar iPhone 8 Temperli Cam Ekran Koruyucu isimli ürünü satışa sundu. 24.99 Pound fiyat etiketine sahip olan Temperli Cam Ekran Koruyucu, iPhone 8'in final tasarımını gözler önüne seriyor.

iPhone 8 beklendiği gibi tamamen ekran ile gelecek. Telefonun üst bölümünde ise sadece sensör ve kameranın yer aldığı bir bölüm kasaya dahil olacak. Zaten iOS 11 ile iPhone 8'in bu bölümü için iyileştirmeler yapılmış ve tasarımda o bölüme denk gelen yerler boş bırakılmıştı.

Yıllar sonra ilk defa ekran/kasa oranında bir girişim yapan Apple, bu naçizane değişim için tüketicilerden 1.000 dolara yakın bir ücret talep edecek. Tahminlerime göre iPhone 8'in Türkiye satış fiyat 5.299 TL ile 5.499 TL arasında olacak.