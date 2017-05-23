iPhone 8'in yepyeni tasarımı yeni fotoğraflarda gösteriliyor

Apple'ın nihayet yeni nesil iPhone serisini tanıtmasına yaklaşık dört ay kaldı. Tabii ki de şimdiye kadar olduğu gibi, sızıntılar sayesinde Apple yeni iPhone modellerini tanıtmadan çok önce telefonlar hakkında bilmek zorunda olduğumuz her şeyi bileceğiz.

Aylar süren sızıntı bilgi ve söylentilerin yanı sıra prototipine ait sızıntı görüntüler, Apple iPhone 8'in son tasarımını ortaya koydu. Şimdi de, farklı bir kaynaktan gelen benzer yeni fotoğraflar ortaya çıktı ve bu görüntüler, Apple'ın bu sene sonuna doğru satışa sunacağı yeni iPhone 8'in neye benzeyeceği konusunda muhtemel bir takviye oluşturdu.

Apple'ın yaklaşmakta olan yeni nesil amiral gemisi iPhone'unun tartışmaya açık bazı özellikleri var. Örneğin, dedikodu değirmeni, iPhone 8'in ekranında gömülü olan yeni bir Touch ID parmak izi tarayıcı özelliğine sahip olup olmayacağını veya bunun yerine telefonun arkasına koyacağını bilmiyor gibi görünüyor. İkincisi kötü olurdu çünkü kesinlikle, ekrana entegre olması umuluyor.

Elbette, dikey çift lensli arka kamera, kablosuz şarj için cam arka ve kavisli parlak paslanmaz çelik çerçeve gibi, herkesin üzerinde hemfikir olduğu çok sayıda bilgi var.

Şimdi bu özelliklerin hepsinin yer aldığı bir iPhone 8 prototipinin görüntülerinin yer aldığı yeni sızan fotoğrafları tekrar görülebilir. Yeni fotoğraflar, Çinli mikroblog sitesi Weibo'da paylaşıldı ve bunları aşağıda inceleyebilirsiniz.