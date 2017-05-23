iPhone 9 için Samsung ile anlaşıldı!

iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone Edition modellerinin tanıtılmasına yaklaşık 4 ay gibi bir süre kalmasına rağmen, seneye tanıtılacak olan iPhone 9 modeli hakkında bugün ilk sızıntılar gelmeye başladı. iPhone 9'un ekranı hakkında olan bu sızıntı Apple'ın Samsung ile anlaşacağının sinyallerini veriyor.

The Bell'in raporuna göre; Apple ile Samsung, 2018 yılında tanıtılacak olan ve iPhone 9 olarak adlandırılması eklenen cihaz için anlaştı. Anlaşmaya göre Samsung, iPhone 9 için 180 milyondan fazla OLED panel üretecek.

Sammie'nin görüntüleme bölümü ise bu yıl tanıtılacak olan 3 iPhone modelinden 1 tanesinin OLED panel ile geleceğini söylemişti. iPhone Edition'ın OLED panelini de Samsung'un üretmesi bekleniyor. Ancak Samsung'un bu yıl ne kadar OLED panel üreteceği bilinmiyor.

iPhone 9'un OLED paneli için ise 5.28 inç ve 6.46 inç'lik siparişlerin geçileceği söyleniyor. Çerçevelerin kaldırılması Apple'ın iPhone ekranını daha da büyütmesini sağlayacak. Bu modeller yine olduğu gibi iPhone 9 ve iPhone 9 Plus olarak isimlendirilecektir.