iPhone 9 için Samsung ile anlaşıldı!

Apple'ın, iPhone 9'un ekranı için Samsung ile anlaştığı söyleniyor. Peki, iPhone 9'un ekranı nasıl olacak?

23/05/2017 14:30

iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone Edition modellerinin tanıtılmasına yaklaşık 4 ay gibi bir süre kalmasına rağmen, seneye tanıtılacak olan iPhone 9 modeli hakkında bugün ilk sızıntılar gelmeye başladı. iPhone 9'un ekranı hakkında olan bu sızıntı Apple'ın Samsung ile anlaşacağının sinyallerini veriyor.

The Bell'in raporuna göre; Apple ile Samsung, 2018 yılında tanıtılacak olan ve iPhone 9 olarak adlandırılması eklenen cihaz için anlaştı. Anlaşmaya göre Samsung, iPhone 9 için 180 milyondan fazla OLED panel üretecek.

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Sammie'nin görüntüleme bölümü ise bu yıl tanıtılacak olan 3 iPhone modelinden 1 tanesinin OLED panel ile geleceğini söylemişti. iPhone Edition'ın OLED panelini de Samsung'un üretmesi bekleniyor. Ancak Samsung'un bu yıl ne kadar OLED panel üreteceği bilinmiyor.

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iPhone 9'un OLED paneli için ise 5.28 inç ve 6.46 inç'lik siparişlerin geçileceği söyleniyor. Çerçevelerin kaldırılması Apple'ın iPhone ekranını daha da büyütmesini sağlayacak. Bu modeller yine olduğu gibi iPhone 9 ve iPhone 9 Plus olarak isimlendirilecektir.

    Yazar: Ender Öztürk

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