iPhone, artık dünyanın en hızlı telefonu değil

Apple iPhone 7 Plus, OnePlus 5 ile hız testinde karşı karşıya geldi.

29/06/2017 10:20

Akıllı telefonlara yapılan hız testleri, genelde telefonların uygulamalarının açılış hızları karşılaştırılarak yapılır. Şimdiye kadar bu alanda Apple’ın iPhone modelleri Android telefonlara karşı hep önceydi. Ancak, OnePlus 5 ile bu değişecek gibi görünüyor.

Apple'ın en yeni iPhone modeli, iPhone 7 Plus, gerçek dünya hız testlerinden birinde, yeni piyasaya sürülen OnePlus 5'e karşı yarıştı. Yarışta telefonların hızları birbirine çok yakındı ve iPhone 7 Plus, ilk turda iyi olsada, 8GB RAM'li OnePlus, Apple'ın iPhone'u geçerek ikinci turda yenmeyi başardı.

Aşağıda yayınlanan hız testini izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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