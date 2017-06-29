iPhone, artık dünyanın en hızlı telefonu değil

Akıllı telefonlara yapılan hız testleri, genelde telefonların uygulamalarının açılış hızları karşılaştırılarak yapılır. Şimdiye kadar bu alanda Apple’ın iPhone modelleri Android telefonlara karşı hep önceydi. Ancak, OnePlus 5 ile bu değişecek gibi görünüyor.

Apple'ın en yeni iPhone modeli, iPhone 7 Plus, gerçek dünya hız testlerinden birinde, yeni piyasaya sürülen OnePlus 5'e karşı yarıştı. Yarışta telefonların hızları birbirine çok yakındı ve iPhone 7 Plus, ilk turda iyi olsada, 8GB RAM'li OnePlus, Apple'ın iPhone'u geçerek ikinci turda yenmeyi başardı.

Aşağıda yayınlanan hız testini izleyebilirsiniz.